Oaktree si presenta ai tifosi dell’Inter | Vogliamo continuare a costruire sullo slancio della seconda stella

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un avviso pubblicitario sui maggiori quotidiani italiani. Cosìha deciso dirsi aidopo aver rilevato la proprietà del club nerazzurro da Suning. «Mentre assumiamo la proprietà del club,ribadire il nostro impegno per la prosperità e il successosocietà», scrive il fondo Usa. «Sin dal 2021 siamo partner e sostenitori. Apprezziamo grandemente l’eredità storica e lo spirito incrollabile di giocatori e. La vostra passione e la vostra fedeltà sono il cuore pulsante del successo dei nerazzurri». E ancora: «Non vediamo l’ora di collaborare con l’attuale gruppo dirigente per. Per questo motivo siamo concentrati a garantire stabilità operativa e finanziaria, che contribuiranno al successo duraturo del club dentro e fuori dal campo.

