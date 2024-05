Oaktree-Inter - settimana ricca | dirigenz - Inzaghi e… Mercato! ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024) Da oggi nasce ufficialmente l’era operativa diall’. Dirigenti già oggi a Milano, c’è da preparare unadi appuntamenti e summit. ERA ?si insidia ufficialmente in casa. Dopo il comunicato di scorsae il primo incontro in sede con Marotta e Antonello, la nuova proprietà americana è pronta a mettersi subito al lavoro per programmare le linee guida legate al futuro prossimo dell’. Figc, Uefa, Lega Serie A e comune di Milano sono già state avvisate, ieri è toccato anche alla stampa in generale. Questa, nasce praticamente l’era operativa di. Già da oggi Alejandro Cano, Katherine Ralph e Renato Meduri, ossia i tre manager di spicco del fondo statunitense, sono nuovamente a Milano per preparare unadi impegni e appuntamenti.