Nuovo successo governo Meloni Nutriscore Lollobrigida sulla retromarcia del Portogallo

(Di lunedì 27 maggio 2024) «Ho avuto un incontro con José Manuel Fernandes,ministro dell'Agricoltura e della Pesca del, in grande spirito di collaborazione anche con il collega Antonio Tajani, che era stato suo collega al Parlamento europeo. Il ministro Fernandes ci ha confermato che l'adesione alda parte del, un provvedimento fatto dall'ultimosocialista pochi giorni prima di interrompere la loro esperienza, sarà annullata naturalmente dalla loro corte o la revocheranno. Una vittoria del sistema Italia che tutela la qualità e il vero accesso alla trasparenza delle persone che acquistano e consumano». Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco, a margine del Consiglio dell'Agricoltura e della Pesca in corso a Bruxelles.

San Marino ha messo a punto una politica fiscale per attrarre nel suo territorio pensionati da altri Paesi. Si tratta di un metodo piuttosto utilizzato in diverse parti del mondo per portare ricchezza ad un Stato che ne ha bisogno, facendo grossi sconti fiscali a chi si trasferisce rispettando ...

Cristiano Ronaldo sarà ancora una volta presente tra le file della nazionale del Portogallo. CR7 sarà infatti presente agli Europei di Germania, in programma per giugno, e sul proprio profilo X scrive: "Orgoglioso di rappresentare nuovamente il Portogallo agli Europei . Andiamo", con allegata una ...

