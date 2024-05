Nuovo intervento chirurgico Kate Middleton indiscrezioni choc | Il peggio deve arrivare

(Di lunedì 27 maggio 2024), secondo la giornalista spagnola ed esperta di reali Concha Calleja la situazione della principessa del Galles non sarebbe affatto rosea. Lo ha raccontato in diretta tv, all’interno del programma Fiesta di Telecinco. In queste settimane le voci susi sono moltiplicate, la maggior parte non belle. Il National Enquirer, per citare l’ultima, scrive chiaro e tondo che “il principe William teme che possa morire”. >>“Finalmente vi fate vedere”. Antonino Spinalbese e la nuova fidanzata, fuori il segreto. E subito le cattiverie: “La brutta copia di Belen” Il marito, ovviamente, è sempre al fianco di, alternando la vita familiare a pochi eventi pubblici. Secondo il sito di gossip Radar Online poi,soffre di stanchezza, nausea e altri effetti collaterali della chemio preventiva.

