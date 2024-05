Nuovo Basket Aquilano | Francesco Compagnoni Confermato per la Stagione 2024 2025!

(Di lunedì 27 maggio 2024) L'Aquila - Ilcontinua a plasmare il suo roster in vista delladel Campionato di Serie B Interregionale, mantenendo fede al suo impegno di rappresentare con orgoglio la città abruzzese. Dopo il rinnovo del contratto con il bomber argentino Leo Cecchi, il club del PalaAngeli ha annunciato un altro colpo di mercato di rilievo: la conferma del playmaker, classe 1995 e alto 1,80 cm, nativo di Albano Laziale, ha conquistato il cuore del pubblicosin dal suo arrivo a gennaio, grazie alle sue doti di grande combattente e abile organizzatore di gioco. La sua esperienza include prestigiosi club come Isernia, Vieste, Anagni, Civitavecchia, Orvieto e Roma. La decisione di confermaretestimonia la volontà della società di costruire una squadra competitiva, capace di soddisfare gli appassionati e di valorizzare i talenti locali provenienti dal Settore Giovanile e Mini

L’ Italia del Basket 3×3 non sarà alle Olimpiadi . In campo maschile questo fatto era già da tempo noto, in campo femminile il tutto è stato invece certificato dal Preolimpico di Debrecen, che ha sancito l’impossibilità per le azzurre di ripetere quanto fatto tre anni fa volando a Tokyo. Parigi, ... oasport

Abodi, dl commissione Spazio a modifiche ma senza tradire norma - Abodi, dl commissione Spazio a modifiche ma senza tradire norma - "Nell'ambito della conversione in legge del dl sport potrebbero esserci ulteriori contributi per migliorare la norma ulteriormente. C'è spazio per delle modifiche a patto che non tradiscono lo spirito ... ansa

Play-off, sfuma il sogno promozione della Virtus Basket Molfetta - Play-off, sfuma il sogno promozione della Virtus basket Molfetta - Il sogno promozione della DAI Optical Virtus basket Molfetta si infrange a Capo d'Orlando, ovvero in Gara 3 di semifinale. All'Infodrive Arena finisce 69-61 tra la formazione di casa e i biancoazzurri ... molfettaviva