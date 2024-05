Nuovo allenatore Milan ormai ci siamo | con Fonseca c' è anche l' accordo sul contratto

(Di lunedì 27 maggio 2024)o, 27 maggio 2024 –ci. Quasi limatigli ultimi dettagli: il tecnico portoghese e i rossoneri hanno trovato l'in merito alche sarà biennale a 2,5 milioni di euro netti a stagione, riporta Fabrizio Romano. Presente un'opzione sul terzo anno, con conseguente aumento dell'ingaggio. L'portoghese, da due stagioni al Lille, ha rifiutato il rinnovo con il suo club, oltre a non accettare la proposta triennale dell'Olympique Marsiglia (che non parteciperà alla coppe europee nella prossima stagione). Ha già allenato in Italia, nel suo biennio a Roma: nel suo palmares due trofei in patria con Porto e Braga, oltre a tre campionati vinti (e altrettante coppe nazionali) con lo Shakhtar Donetsk.

