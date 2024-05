Nuove stoccate tra Ida Platano e Mario dopo UeD | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 27 maggio 2024) Prima settimana senza messe in onda delle puntate di Uomini e Donne, ma i protagonisti che quest’anno hanno tenuto compagnia ai telespettatori del talk show di Maria De Filippi continuano a far parlare di sé anche al di fuori degli studi Elios di Mediaset. Al centro dell’attenzione, in questa circostanza, sono IdaCusitore. I due pare si siano lanciatimediante i social. Ecco cheè emerso. La stoccata di IdaUomini e Donne Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, trasmesse sul finire della scorsa settimana, c’è stato un confronto molto interessante tra IdaCusitore. Il cavaliere è andato a cercare nuovamente la dama nella speranza che gli desse una nuova chance. La, però, è rimasta molto ferma sulle sue posizioni, sta di fatto che ha salutato il protagonista ammettendo di non vedere altro epilogo per loro se non quello di dirsi addio.