Nuove sanzioni contro Mosca per la repressione dell' opposizione e la morte di Navalny

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il Consiglio Affari Esteri'Ue ha approvato la creazione di un nuovo regime sanzionatorio nei confrontia Russia, focalizzato sullaall'interno del Paese, in particolare la violazione dei diritti umani, la restrizionea libertà di espressione, la detenzione di esponenti.

Gli studenti milanesi sono scesi in Piazza ancora un volta per protestare contro “il genocidio a Gaza, la scuola del merito e la repressione nell’università”. Venerdì 12 aprile una manifestazione organizzata da diversi collettivi ha occupato largo Cairoli, nel centro di Milano e di fronte al ... ilgiorno

Ucraina, veto dell’Ungheria su nuove sanzioni alla Russia: scontro in Consiglio Ue. Lituania contro Budapest: “Ostaggi di un solo Paese” - Ucraina, veto dell’Ungheria su nuove sanzioni alla Russia: scontro in Consiglio Ue. Lituania contro Budapest: “Ostaggi di un solo Paese” - "Una grande bagarre. I colleghi tedeschi, lituani, irlandesi, polacchi e di altre nazionalità si sono scagliati contro di me", ha raccontato il ministro ungherese ... ilfattoquotidiano

L’Ue ha varato nuove sanzioni alla Russia a causa della repressione interna e la tortura - L’Ue ha varato nuove sanzioni alla Russia a causa della repressione interna e la tortura - Il Consiglio Ue ha varato nuove sanzioni contro la Russia a causa della repressione interna. Nella lista di coloro che non possono entrare in Unione europea anche giudici e pm del caso Navalny. lettera43

Russia: fonti Ue, nuove sanzioni contro repressione interna a Consiglio Affari esteri di lunedì - Russia: fonti Ue, nuove sanzioni contro repressione interna a Consiglio Affari esteri di lunedì - Nel corso del Consiglio Ue Affari esteri di lunedì prossimo, i ministri degli Esteri dell'Ue dovrebbero approvare un nuovo regime di ... agenzianova