(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) – LeR e CRF450R ricevono importanti aggiornamenti con il lancio del model year. Un nuovo telaio in alluminio a doppia trave ridisegnato nel 70% della sua struttura, riviste anche la semi-culla e le traverse di rinforzo. Nuovo l’attacco superiore del monoammortizzatore. Upgrade che hanno consentito di ottenere un incremento della .

Nuove Honda CRF250/450 R 2025 - nuove honda CRF250/450 R 2025 - Le nuove honda CRF250R e CRF450R ricevono importanti aggiornamenti con il lancio del model year 2025. Un nuovo telaio in alluminio a doppia trave ridisegnato nel 70% della sua struttura, riviste anche ... adnkronos

Honda CRF250R e CRF450R 2025: più potenza e prestazioni [FOTO] - honda CRF250R e CRF450R 2025: più potenza e prestazioni [FOTO] - La famiglia motocross honda CRF, nelle versioni 250R e 450R, si aggiorna, con l’arrivo del MY 2025. Tante novità a livello tecnico: dal telaio alla forcella, passando anche per alcuni aggiornamenti de ... msn

Honda CRF250/450R 2025: importanti sviluppi per le cross giapponesi - honda CRF250/450R 2025: importanti sviluppi per le cross giapponesi - Moto - News: Completamente rivista la ciclistica delle nuove motocross di honda per il 2025, mentre nuove versioni ampliano la gamma offerta ... gpone