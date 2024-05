Nuova ondata di maltempo in arrivo in Emilia Romagna | le previsioni meteo fino a giugno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Bologna, 27 maggio 2024 – Ilnon dà tregua all’. Sono 15 giorni consecutivi che l’Arpae emana allerteper temporali e pioggia. Nemmeno domani sarà da meno: allerta gialla in tutta la regione per la giornata di martedì 28 maggio. Sono infatti “previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni temporaleschi potranno generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori”. Sommario Una tregua poi ancora pioggia Leper il 28 maggio Tregua il 29 maggio Quando inizia laperturbazione Rovesci anche il 31 maggio Che tempo farà il 2La mappa giorno per giorno Una tregua poi ancora pioggia Dopo la tregua domenicale, la settimana inizia ancora con temporali e piogge sparse un po’ su tutta la regione.

