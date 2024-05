Nuova Mercedes-Benz Classe V | eleganza comfort e benessere 

Pechino, 10 mar – (Xinhua) – Una nuova joint venture (JV) istituita da Mercedes-Benz Group China Ltd. e BMW Brilliance Automotive Ltd. e’ stata registrata nel distretto di Chaoyang a Pechino, come riferito da fonti delle autorita’ distrettuali. Nel novembre 2023, le due aziende hanno firmato un ... romadailynews