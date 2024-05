Nuova casetta dell’acqua a Cavenago

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Raddoppiano le case: grazie alla collaborazione tra BrianzAcque e il Comune da qualche giorno è attivo un nuovo chiosco in via Campagna da cui è possibile fare rifornimento di liscia o gassata. Il rubinetto pubblico aperto tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, si aggiunge a quello di piazza Europa, fuori servizio dopo essere stato preso di mira dai vandali. La riparazione è quasi conclusa e presto tornerà a disposizione. Oggi, i prelievi sono liberi e gratuiti. Tuttavia per effettuare i rifornimenti in futuro occorrerà una tessera magnetica, costo 3 euro, che si potrà comprare da un totem in Municipio, in largo della Repubblica. La card potrà essere utilizzata per prelevare in tutte le oltre cento casette presenti nei comuni brianzoli.