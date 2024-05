Novità sulla pensione di reversibilità - l’INPS pubblica le nuove condizioni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 27 maggio 2024)per gli eredi disabili:direttive INPS dopo sentenza della Corte Costituzionale Con la circolare 64 del 7 maggio 2024,ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale del 2022 riguardante il riconoscimento delladiai superstiti, in particolare ai nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti.di: aggiornamenti INPS sulledi assegnazione per i beneficiari (cityrumors.it)La sentenza n. 88 del 9 febbraio – 5 aprile 2022 ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Re26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non includeva i nipoti maggiorenni orfani inabili al lavoro tra i beneficiari delladi