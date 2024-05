Notte delle Candele a Vallerano - aperte la prevendita

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tradizionalmente fissato all’ultimo sabato di agosto, l’evento di fine estate che coinvolge uno dei borghi più pittoreschi della Tuscia Viterbese, si rinnova programmando una serie ancora più articolata di iniziative! Torna infatti, per la sua XVIesima edizione, LADI, in programma sabato 31 agosto, dalle 18 fino afonda. La costellazione scenografica creata dagli abitanti del luogo in ogni angolo, vicolo, piazza, sarà la cornice di una serie di eventi che quest’anno avranno come tema “C’era una volta”, ispirato all’incipit essenziale di ogni fiaba e favola che vuole risvegliare antiche leggende e storie dimenticate, e stimolando i convenuti a partecipare – sullo stesso argomento – ad un contest fotografico aperto a tutti.