Norvegia-Italia calcio femminile | data - orari - programma Qualificazioni Europei 20 -5, -tv, streaming

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un appuntamento da non sbagliare. Venerdì 31 maggio si gioca, terzo match valido per leai Campionati2025 diin scena allo Stadio Ullevaal di Olso (d’inizio ore 18:00). Un match importantissimo per le azzurre che, dopo la brillante vittoria contro i Paesi Bassi e sconfitta contro la Finlandia hanno intenzione di rimettersi in carreggiata, battendo la compagine nordica nel primo di due incontri a distanza ravvicinata (il secondo si disputerà il 4 giugno a Ferrara). Sarà inoltre una sfida interessante per gli equilibri del gruppo 1, dove tutte le quattro squadre gravitano con 3 punti (una vittoria e una sconfitta). Laha infatti vinto 4-0 contro la Finlandia, ma ha perso 1-0 contro l’Olanda.