Nordio e Mantovano domani da Mattarella per illustrare la riforma della magistratura

Giustizia, Mantovano: “Separazione carriere c’è già nei fatti” - Giustizia, mantovano: “Separazione carriere c’è già nei fatti” - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo mantovano, difende la riforma della giustizia del ministro nordio e il progetto di separazione delle carriere tra pm e giudici. Una ... lapresse

Cosa si cela dietro l'ennesima indagine di Tescaroli sulle stragi del 1993. Domande per Nordio - Cosa si cela dietro l'ennesima indagine di Tescaroli sulle stragi del 1993. Domande per nordio - Il 14 marzo il pm fiorentino è stato promosso come nuovo capo della procura di Prato, ma non ha mai preso servizio. Ha ottenuto dal ministero della Giustizia di rimanere a Firenze per chiudere le inch ... ilfoglio

Il sottosegretario Mantovano ha incontrato Mori (già indagato) a Palazzo Chigi. Ora lo difende dalle accuse sulle stragi: “Infondate” - Il sottosegretario mantovano ha incontrato Mori (già indagato) a Palazzo Chigi. Ora lo difende dalle accuse sulle stragi: “Infondate” - Dice di aver appreso di essere indagato per le stragi del 1993 nel giorno del suo 85esimo compleanno. E quindi a Mario Mori l’avviso di garanzia della procura di Firenze è arrivato il 16 maggio scorso ... ilfattoquotidiano