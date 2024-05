Non risponde al cellulare | Gianni era morto in casa da una settimana

(Di lunedì 27 maggio 2024) Una tragica scoperta è avvenuta a Castello di Godego, in provincia di Treviso.Aggio, un ex operaio di 64 anni, è stato trovatoinsua dopo che per unal’uomo nonva né al telefono, né al citofono. Quando i carabinieri e i vigili del fuoco, allertati dai vicini, hanno forzato la porta dell’appartamento dove viveva hanno trovato il suo corpo privo di vita già in stato di decomposizione.erada almeno una, probabilmente dopo essere stato colto da un malore improvviso.Leggi anche: Addio nel mondo Disney, èil musicista Richard Sherman: aveva 95 anni Sul corpo diAggio non c’erano segni di violenza, la porta diera chiusa a chiave dall’interno e le stanze erano in ordine.

