Non è molto più difficile di dare un bacio a un prosciutto | Calenda sfotte Salvini per i tappi delle bottiglie di plastica

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Eco-norme surreali volute da Bruxelles? No, grazie. Sì al buonsenso! Per più Italia e meno Europa, scegli la Lega”. Lo ha scritto su X il segretario della Lega, Matteo, pubblicando l’immagine di una persona che beve con difficoltà da unatta d’acqua a causa del tappo che resta attaccato al contenitore di. A commentare in maniera ironica il post social del ministroInfrastrutture è il leader di Azione, Carlo, che in un video ricorda come “il 5 giugno 2019 il governo Conte-ha votato a favore di una direttiva europea che prevede che iquando si aprono non cadano e quindi si disperdano nell’ambiente. Hanno votato una cosa intelligente, credo per caso, immagino, ma comunque l’hanno votata. Oggidice che questo pone un sacco di problemi agli italiani – prosegue-, credo proprio che gli italiani si interroghino su questo problema nella vita, il loro problema non è la sanità, non sono i salari, ma è questo gesto complicatissimo da fare“.