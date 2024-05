Non deve farlo Milo Infante contro Caterina Balivo tensione tra i conduttori di Rai Due

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nella Rai senza pace che cerca di trovare un equilibrio va in scena l’ennesimo stra. Uno sper ora non ancora palesato, ma assolutamente dietro l’angolo dopo quello che si è visto oggi. Già nei mesi scorsi c’era stato un acceso diverbio tra i due.aveva dichiarato a Fanpage.it: “ho scritto al direttore Corsini e Coletta dicendo che questa cosa non si è mai vista ed è sbagliata, ma se le cose sono cambiate basta che me lo dicano”. >>“Dopo questo non c’è altro da aggiungere”. Mario choc dopo Uomini e Donne, la scoperta che cambia ancora una volta tutto “Se chiunque può fare quello che vuole, allora va bene. Io domani metto una cucina in studio e mi metto a cucinare, ma vuol dire che non c’è più coordinamento”.

Annuncio importante di Milo Infante , infatti è stata disposta la sospensione del suo programma Ore 14. A partire dalla giornata del 6 maggio non lo vedremo in diretta su Rai2 e il pubblico è già affranto dalla notizia . La sua trasmissione è una delle più seguite in quella fascia oraria, quindi per ... caffeinamagazine

Un cambiamento di palinsesto piuttosto significativo per i telespettatori di Rai 2 incomincerà a partire da quest’oggi e riguarda Ore 14, di Milo Infante , il seguitissimo programma che prende il nome dall’orario in cui va in onda dal lunedì al venerdì ed incentrato sui fatti di cronaca-cronaca ... tuttivip

Continua la guerra fredda tra Milo Infante e Caterina Balvio: ma chi ha ragione? I due programmi raggiungono picchi di ascolto ben diversi… Solo un mese fa si è palesata una situazione davvero incresciosa: si è infatti deciso di appannare la trasmissione di Milo Infante per far emergere il salotto ... donnapop

La Rai fa la guerra alla Rai, Caterina Balivo e Milo Infante l’uno contro l’altra: è successo di nuovo! - La Rai fa la guerra alla Rai, Caterina Balivo e milo infante l’uno contro l’altra: è successo di nuovo! - Cosa è successo, di nuovo, tra Caterina Balivo e milo infante Ormai in Rai volano stracci: ecco cosa c'è da sapere ... donnapop

Ci risiamo! Ore 14 e La Volta Buona in contemporanea sullo stesso caso di cronaca - Ci risiamo! Ore 14 e La Volta Buona in contemporanea sullo stesso caso di cronaca - E’ successo ancora: La Volta Buona e Ore 14 in onda alla stessa ora sullo stesso argomento. Entrambi i programmi delle 14 hanno aperto oggi sull’interrogatorio in aula di Alessandro Impagnatiello, imp ... davidemaggio

La volta buona vs Ore 14: Milo Infante infastidito ma questa volta la scaletta non cambia - La volta buona vs Ore 14: milo infante infastidito ma questa volta la scaletta non cambia - La volta buona vs Ore 14 ci risiamo: milo infante ritorna in onda ma Caterina Balivo punta ancora sulla cronaca e parlano dello stesso caso in contemporanea ... ultimenotizieflash