Non chiudete il Poliambulatorio Raccolta di firme e assemblea

(Di lunedì 27 maggio 2024) No alla chiusura del presidio sanitario di Collemarino-Palombina, sì a una reale sanità del territorio. Due quartieri si mobilitano per difendere ildi via Ricci, punto di riferimento per servizi sanitari offerti alla cittadinanza, e parte una petizione che ha già superato le 500. Non ci stanno i residenti al rischio di perdere un servizio radicato da anni a Collemarino e molto utile alla popolazione. La possibile chiusura del presidio infatti non sembra così campata in aria perché gli attuali locali che ospitano ilhanno avuto un rinnovo di affitto per un solo anno. Dopo che fine farà? Perché non rinnovare per un periodo più lungo? Per fare il punto della situazione è stata proposta anche unapubblica che si terrà il 30 maggio nei locali dell’Auser di Collemarino in via Volta.