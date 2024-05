Noipa cedolino giugno 2024 il calendario e le novità AGGIORNAMENTO 27 MAGGIO

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ildiportainteressanti per i dipendenti pubblici, con particolare riferimento al comparto scuola. Se da un lato i carabinieri vedranno un aumento nei loro compensi grazie al Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI), dall’altro per il personale della scuola, docenti e ATA, gli stipendi rimarranno fermi. Scopriamo nel dettaglio cosa riserva questo mese per i lavoratori della pubblica amministrazione.più ricco ma solo per i carabinieri Il decreto firmato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto prevede un aumento dei compensi del Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI) per tutto il personale contrattualizzato dell’Arma, incluso Carabinieri e Capitani.