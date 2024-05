Noel Gallagher tra i protagonisti della serie Camden su Disney+

(Di lunedì 27 maggio 2024)si unisce all’incredibile lineup musicaledocu, composta tra gli altri da Dua Lipa, Chris Martin, Little Simz, Yungblud e Questlove; la docudebutterà il 29 maggio su: le novità del 2024: di cosa si tratta Ambientata nel cuore pulsantemusica londinese,svela le storie inedite di come le vite e le carriere di alcuni degli artisti più iconici del mondo siano state influenzate da questo angolo di Londra. Attraverso filmati d’archivio e interviste verrà esplorata la ricca storia di. Il pubblico potrà ascoltare musicisti di fama mondiale rivivere le loro esperienze a: dai primi concerti al tutto esaurito, tra gli alti e bassi delle serate e di una gioventù trascorsa alla scopertamusica.

