No a truppe e aerei della Nato in Ucraina | retromarcia del guerrafondaio Stoltenberg

(Di lunedì 27 maggio 2024) Una parziale marcia indietro dopo i toni accesi che rischiavano di far sprofondare definitivamente il mondo nella terza guerra mondiale. Il Segretario generale, Jens, in un punto stampa con il premier bulgaro, Dimitar Glavchev, a Sofia, ha cercato un'inversione di rotta dopo aver chiesto di dare il via libera all'per attaccare nel territorioRussia: “Spetta agli alleati decidere se togliere le restrizioni sulle armi consegnate all'non è una posizione, è una decisione presa dai singoli alleati. Alcuni alleati hanno deciso che non ci sono restrizioni, altri alleati hanno imposto restrizioni diverse. Il mio messaggio è che penso che sia il momento di riconsiderare alcune di queste restrizioni.

Jens Stoltenberg è un segretario generale della Nato a fine mandato, è un alto ufficiale diplomatico nomi Nato dai governi, non è il «Commander in Chief», non spetta a lui inviare truppe sul fronte, fare piani di battaglia, il suo è un delicato ruolo politico in cui la prudenza è necessaria, ... liberoquotidiano

La precisazione di Stoltenberg sulle armi contro la Russia: decidono gli Stati non la Nato - La precisazione di stoltenberg sulle armi contro la Russia: decidono gli Stati non la nato - In Italia la proposta di stoltenberg non è piaciuta affatto. "Prudenza" chiede Giorgia Meloni, e altri toni ancora più netti sono arrivati dal ministro degli Esteri Tajani, quanto il ministro della ... tg.la7

Nato, il dietrofront di Stoltenberg: cambia idea su aerei e truppe in Ucraina - nato, il dietrofront di stoltenberg: cambia idea su aerei e truppe in Ucraina - Una parziale marcia indietro dopo i toni accesi che rischiavano di far sprofondare definitivamente il mondo nella terza guerra mondiale. Il ... iltempo

Ucraina, a Kharkiv almeno 16 morti. Si discute su parole Stoltenberg - Ucraina, a Kharkiv almeno 16 morti. Si discute su parole stoltenberg - fa ancora discutere quanto detto in un'intervista all'Economist dal Segretario generale della nato Jens stoltenberg, che ha invitato gli alleati dell'Alleanza Atlantica che forniscono armi a Kiev a ... notizie.tiscali