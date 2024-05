Nino Frassica La Moglie | Ecco Perché Insulta I Vicini!

Perché Nino Frassica è assente da Che Tempo Che Fa/ Continua il lutto per la morte del fratello Uccio - Perché Nino frassica è assente da Che Tempo Che Fa/ Continua il lutto per la morte del fratello Uccio - Nino frassica è ancora in lutto per la morte del fratello Matteo: annullata la partecipazione al tavolo di Che Tempo Che Fa ... ilsussidiario

Wanda Nara sostituisce Nino Frassica nel nuovo talent "L'acchiappa talenti" - Wanda Nara sostituisce Nino frassica nel nuovo talent "L'acchiappa talenti" - L’acchiappa talenti sarà un talent condotto da Milly Carlucci che avrebbe vedere nel cast il comico Nino frassica, ma il comico è stato colpito da un grave lutto. Al suo posto arriverà la showgirl ... msn