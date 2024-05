Nicolò il mistero e la morte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si chiamava, aveva 27 anni, dicono che era un ragazzo d'oro. E non sono sole frasi fatte che si utilizzano per ricordare chi non c'è più.non c'è più da venerdì sera e chissà dove sono ora il suo cuore, la sua anima. Si è schiantato in moto nella sua Forlì.è una delle nove persone che in media muoiono ogni giorno nelle strade italiane. Nel mondo arriviamo a 3.500 vittime ogni 24 ore. Una strage. Ma questi sono solo numeri. Numeri che ogni volta, ogni stramaledetta volta, vanno a sbattere contro il dramma, il cuore che si spacca, lo sgomento di chi piange e non sa più cosa dire e cosa fare.verrà salutato oggi in cattedrale, nella sua città. Ci sarà un abbraccio corale con i suoi genitori; lei Albertina, parrucchiera, lui Deris, cameramen da una vita e che mezza Forlì conosce.