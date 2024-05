Davide Nicola, l'uomo dei miracoli. Grazie a lui cinque salvezze impossibili - Davide Nicola, l'uomo dei miracoli. Grazie a lui cinque salvezze impossibili - L'allenatore specializzato nelle salvezze impossibili. Ne sanno qualcosa i tifosi di Crotone, Genoa, Torino, Salernitana e, da ultimi, quelli dell'Empoli ... ilgiornale

