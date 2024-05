Niang e Nicola salvano l’Empoli Il Frosinone va in B

Niang salva l'Empoli al 93', retrocede il Frosinone - niang salva l'empoli al 93', retrocede il Frosinone - IL VERDETTO L'ex Milan segna nel recupero il 2-1 che abbatte la Roma, ciociari in B dopo il ko con l'Udinese empoli-Roma e Frosinone-Udinese: le foto della lotta salvezza ansa ansa… Leggi ... informazione

