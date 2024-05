News Uomini e Donne Mario Cusitore replica ad una frecciatina di Ida Platano? Il messaggio dell’ex corteggiatore

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 27 maggio 2024) Anche seè in pausa estiva, Idasembrano aver iniziato a lanciarsi una serie di frecciatine sui social che fanno intendere dei messaggi ben chiari. I due si sono lasciati in malissimo modo nella loro ultima registrazione in cui sono stati presenti in studio, e sembra che la situazione non sia affatto cambiata dopo lo stop estivo del talk show Mediaset: vediamo cosa è successo.: Idasi mostra determinata Idahanno avuto un acceso confronto.ha cercato di riconquistare Ida, sperando in una nuova chance, ma la dama è rimasta ferma sulla sua decisione di dirgli addio. Nonostante questo, i due continuano a “dialogare” tramite i social. Ida ha pubblicato un video nelle sue Instagram Stories, mostrando immagini felici e sorridenti, accompagnato da una voce fuori campo e una scritta che sottolineano la sua capacità di rialzarsi dopo ogni difficoltà.