(Di lunedì 27 maggio 2024)di, la rinomata gelateria situata a Roma in Via Federico Cesi, è stata classificata alposto comealalda, uno dei principali portali di gastronomia a livello mondiale.: Un Riferimento Globale nella Gastronomia, riconosciuto come uno dei principali portali di gastronomia esistenti al, ha catalogato oltre 10.000 cibi e bevande, con migliaia di altre ancora da scoprire e mappare. Con una vasta rete di critici gastronomici e appassionati del cibo,pubblica autentiche ricette, recensioni e articoli di ricerca su ingredienti e piatti popolari, gelati inclusi. Un Riconoscimento Prestigioso perdi“Essere riconosciuti dacome la secondae gelateria alper ilalè un grande onore per tutto il team didi” affermano Saba Sabatino Baldassari e Roberto Tulli titolari della gelateria.

