Nettuno - il Comune cerca bagnini

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – Ildiintende effettuare un’esplorazione conoscitiva del mercato volta ad individuare, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, di non discriminazione, di proporzionalità, di pubblicità e trasparenza, gli operatori economici del settore, da interpellare per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50 comma i lettera b) del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023 n.36, del “Servizio di assistenza e salvamento a mare per la stagione balneare 2024 presso gli arenili a libera fruizione”. L’affidamento ha per oggetto l’incarico per il servizio di salvataggio e assistenza ai bagnanti per la stagione balneare 2024 presso gli arenili a libera fruizione deldie, in particolare, l’aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata del contratto il: – Servizio di assistenza ai bagnanti, da organizzarsi con l’impiego di personale per numero 6 (sei) lotti corrispondenti ciascuno a ml 100 di fronte mare, munito di regolare brevetto di addetto al salvamento in corso di validità, abilitante all’esercizio della professione, da svolgersi in alcuni tratti di arenile a libera fruizione per la stagione balneare 2024.