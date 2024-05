Netanyahu ha definito “un tragico incidente” il raid israeliano a Rafah in cui sono morte decine di persone

Non ci sono dubbi. Gli israeliani non sono immuni dalla Legge. Tant’è che il ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide ha affermato che il Governo di Oslo arresterà Benjamin Netanyahu se la Corte penale internazionale emetterà un mandato contro il premier israeliano e quest’ultimo entrerà in ... laprimapagina

“ rispetto moltissimo Liliana Segre , così come nutro rispetto profondissimo per gli ebrei e per il dramma atroce che hanno vissuto e che mai l’umanità abbia mai potuto concepire, cioè la Shoah. Quindi mi rendo conto della loro sensibilità su questo terreno, però non si può dare a chi ha sofferto ... ilfattoquotidiano

Almeno 45 morti a Rafah, ONU condanna raid di Israele - Almeno 45 morti a Rafah, ONU condanna raid di Israele - Le Nazioni Unite chiedono un’inchiesta sulla strage - Indignazione anche di USA e alleati - Israele: raid ha innescato incendio - Hamas: “Dopo l’attacco a Rafah non parteciperemo ai negoziati” ... rsi.ch

La sparatoria tra militari egiziani e israeliani al valico di Rafah - La sparatoria tra militari egiziani e israeliani al valico di Rafah - Altra vicenda da chiarire, il confronto a fuoco tra militari egiziani e israeliani al valico di Rafah. Almeno un egiziano è stato ucciso nello scambio di colpi. ilfoglio

Erdogan: "Porteremo Netanyahu in Aula" - Erdogan: "Porteremo netanyahu in Aula" - 18.18 Erdogan: "Porteremo netanyahu in Aula" "Come Turchia, faremo di tutto affinché questi barbari vengano ritenuti respon- sabili" davanti a un Tribunale "per i crimini" che hanno commesso. Lo ha ... televideo.rai