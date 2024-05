Nessuno ferma lo Spezia Women Vittoria e quarto posto in cassaforte

(Di lunedì 27 maggio 2024)3 AZALEE 0: Aliquò, Barraza (76’ Lombardo), Lehmann, Monetini, Duce (85’ Scucka), Dezotti, Ciccarelli, Manea, Lo Vecchio, Buono (85’ Danci), Del Freo (75’ Sansevieri). (A disp: Maarouf, Trentini, Passalacqua). All. Erbetta- Solinas AZALEE SOLBIATESE: Mazzon (80’ Pizzardi), Pozzi, De Vivo, Marchiori, Marini, Galli (74’ Marelli), Barbini, Badiali, Berlato, Crestan, Meazza (70’ Maderna). (A disp: Pulacini, , De Pieri, Berlato, Lozza). All: Marsich Arbitro: Merlino di Pontedera (Barlocco di Legnano e Cappelletti di Lodi) Reti: 40’ Del Freo, 70’ Lo Vecchio, 78’ (rig.) Ciccarelli. CASTELNUOVO MAGRA –alla dodicesima meraviglia, piega la Solbiatese e conquista matematicamente il. Ladel Moncalieri non permette alle aquilotte di raggiungere il terzo, ora si punta al record di tredici vittorie consecutive.

Affitti: prezzi, situazione in provincia di Taranto nel primo trimestre 2024 Rapporto Locare: Italia, gli incrementi ed i cali - ... l'incremento è stato pertanto pari al' 1,85% . Non pochissimo, visto che si tratta di tre mesi, ma ... Per vivere in affitto a La Spezia sono necessari in media 120 euro per ciascun metro quadrato ... noinotizie

Il troppo caldo uccide e lo farà sempre di più - ... Como, Cosenza, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Gela, Genova, Grosseto, La Spezia, L'... ma ha la popolazione over 85 più colpita d'Italia con un eccesso di oltre 540 decessi su 100mila per ... scienzainrete