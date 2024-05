Nessuna riposta al cellulare poi i dubbi e la terribile scoperta su Gianni a casa sua | morto da giorni

(Di lunedì 27 maggio 2024), ritrovatoindopo 10di silenzio. Lutto nella provincia di Treviso dove un uomo è stato rinvenuto deceduto a seguito probabilmente di un malore.Aggio aveva 64 anni e da tempo viveva da solo, dopo essersi separato dalla moglie. Era in pensione e vedeva costantemente vicini e figlio che hanno poi dato l’allarme alle forze dell’ordine. >> “Quando scoppia l’estate 2024”. Caldo in arrivo in Italia, ora c’è anche la data Così, dopo circa 10di silenzio assoluto, i vigili del fuoco hanno deciso di buttare giù la porta e l’hanno trovato lì, senza vita, già in stato di decomposizione. Siamo a Castello di Godego, un paesino di 7mila anime dove tutti si conoscono.era una persona molto attiva nel volontariato dopo il pensionamento.

