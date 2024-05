Neonata trovata morta sugli scogli - si cerca una donna straniera | le cause del decesso

(Di lunedì 27 maggio 2024) Una scoperta agghiacciante ha scosso la comunità di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, nelle prime ore del 26 maggio. Un pescatore ha rinvenuto il corpo senza vita di unadi colore, avvolto in un velo, all’interno di una busta di plastica, contenuta in uno zaino abbandonato tra glidi fronte al mare dello Stretto di Messina. La zona del ritrovamento è situata tra gli imbarcaderi della società di traghettamento per la Sicilia e la darsena di Pezzo.Leggi anche: Stabilimenti balneari sempre più cari per gli italiani: +4,6% a giugno rispetto allo scorso anno Subito dopo la macabra scoperta, il pescatore ha avvisato la Polizia di Stato. Sul luogo sono intervenuti gli agenti del commissariato di Villa San Giovanni e della squadra mobile di Reggio Calabria, insieme al magistrato di turno.

