Nello Musumeci | No a nuove case nei luoghi a rischio sismico

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il Ministroannuncia misure restrittive per la costruzione di nuovi edifici nelle aree sismiche più pericolose. La recente attività sismica nei Campi Flegrei ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle costruzioni in zone ad alto, Ministro della Protezione Civile, ha dichiarato l’intenzione di vietare la costruzione diabitazioni nelle aree più pericolose, sottolineando l’importanza di informare i cittadini sui potenziali pericoli. Ecco cosa pensasulla ricostruzione dellein zone di allerta Notizie.com fonte foto ig: @ha sottolineato l’importanza di informare i cittadini sui potenziali pericoli associati alla vita in queste zone, proponendo campagne di sensibilizzazione e informazione capillari.