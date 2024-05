(Di lunedì 27 maggio 2024) Cristiano Iovino non sporgerà querela nei confronti dianche perché quest'ultimo avrebbe versato una somma importante per evitarlo: una storia che non rende onore a nessuno dei due.

Fedez immortalato mentre passeggia mano nella mano con una misteriosa ragazza a Monaco , nel giorno del GP di Monte-Carlo. La stessa ragazza finisce in una foto pubblica ta in una sua storia. Si tratterebbe di una giovanissima modella francese e non sarebbe la prima volta che i due vengono avvistati ... fanpage

Nell'agguato Fedez non c'era, e se c'era dormiva: e infatti ha pagato il silenzio - nell'agguato fedez non c'era, e se c'era dormiva: e infatti ha pagato il silenzio - Se Iovino non sporgerà querela per lesioni, come sembra che sarà a fronte di un ipotetico importante assegno, la procura non potrà andare oltre nell'indagine e non potrà indagare formalmente fedez. ilgiornale

Fedez mano nella mano con una donna a Montecarlo: scoppia il gossip - fedez mano nella mano con una donna a Montecarlo: scoppia il gossip - fedez ha voltato pagina dopo Chiara Ferragni Il rapper è stato avvistato a Montecarlo mano nella mano con un’altra donna! Chi sperava in un ritorno di fiamma tra fedez e Chiara Ferragni rimarrà de ... msn

Garance Authié e Fedez, chi è la (presunta) nuova fidanzata: che lavoro fa, da quanto si conoscono, la differenza d'età - Garance Authié e fedez, chi è la (presunta) nuova fidanzata: che lavoro fa, da quanto si conoscono, la differenza d'età - Il cantante, nell'intervista a Francesca Fagnani del 28 marzo scorso, aveva detto: «Vorrei dire a Chiara che non si deve preoccupare, lei resterà per sempre la donna più importante della mia vita». leggo