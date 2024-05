(Di lunedì 27 maggio 2024)avrebbe detto che “in alcunic’è già”. Lo riporta l’edizione online del quotidiano La Repubblica. Lasarebbe stata pronunciata da Bergoglio durante un incontro a porte chiuse con i vescovi italiani, riuniti in assemblea generale a discutere del tema dell’omosessualità. Il pontefice avrebbe usato questa espressione per ribadire il suo No alla possibilità di ammettere persone omosessuali nei. Secondo il, infatti, bisogna “prevenire il rischio che scelga il sacerdozio chi, gay, finirà poi col fare una doppia vita, continuando a praticare l’omosessualità, soffrendo peraltro egli stesso di questa dissimulazione”. Lastona rispetto alle posizioni assunte pubblicamente dasul tema dell’omosessualità.

Di Papa Francesco conosciamo lo slang Papa le disinvolto, l’utilizzo libero di racconti faceti, il tone of voice giovanilistico e spiritoso. All’utilizzo di certi termini, però, non ci si abitua mai quando si parla di un pontefice. Nella storica aula vecchia del sinodo in Vaticano, Papa Francesco ... thesocialpost

Papa Francesco, la dichiarazione shock: "C'è troppa frociaggine" - Papa Francesco, la dichiarazione shock: "C'è troppa frociaggine" - Una frase che ha fatto discutere "In alcuni seminari c’è già troppa frociaggine”, con questa battuta rivolta ai vescovi, Papa Francesco avrebbe riaffermato la sua netta opposizione all'ammissione di ... monza-news

“Nei seminari c’è già troppa frociaggine”: la frase omofoba attribuita a Papa Francesco - “Nei seminari c’è già troppa frociaggine”: la frase omofoba attribuita a Papa Francesco - Papa Francesco avrebbe detto che “in alcuni seminari c’è già troppa frociaggine”. Lo riporta l’edizione online del quotidiano La Repubblica. La frase sarebbe stata pronunciata da Bergoglio durante un ... tpi

“C’è già troppa frociaggine”: le parole di Papa Francesco (riportate dai vescovi) sul no all’ingresso degli omosessuali in seminario - “C’è già troppa frociaggine”: le parole di Papa Francesco (riportate dai vescovi) sul no all’ingresso degli omosessuali in seminario - Il luogo è ufficiale, l’occasione ancora di più. I toni, invece, sono colloquiali. Anche troppo, considerando che a parlare è il Papa e chi lo ascolta sono i vescovi. Il tema è se accettare o meno per ... ilfattoquotidiano