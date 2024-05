NBA Playoffs 2024 | calendario programma date orari copertura tv e streaming

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il, con il, gliitaliani e le indicazioni per le dirette tv deidella stagione Nba 2023/. Dopo la tre giorni di play-in si inizia a fare sul serio con le sedici ancora in corsa che proveranno a detronizzare i Denver Nuggets. La squadra guidata da Nikola Jokic è anche quest’anno tra le maggiori favorite, ma il miglior record della Regular Season l’hanno messo a segno i Boston Celtics nella Eastern Conference. NBA: TUTTI I RISULTATI NBA: IL TABELLONE IIN TV – Come da tradizione, l’esclusiva è dell’emittente Sky Sport, che inizierà a seguire isin dal primo turno con una selezioni di incontri da trasmettere su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno. Tali incontri potranno essere seguiti anche intramite le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).

