Nba in lutto morto a 71 anni l' ex campione Bill Walton

Nba in lutto, è morto Bill Walton: aveva 71 anni - Nba in lutto, è morto Bill Walton: aveva 71 anni - Centro leggendario di Portland e Boston dopo aver conquistato due titoli Ncaa con Ucla, vinse due anelli e per due volte fu All Star: poi una brillante carriera da telecronista. Suo figlio Luke ha tri ... msn

