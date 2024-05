Nba in lutto è morto Bill Walton | aveva 71 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Los Angeles, 27 maggio – Èa 71, due volte campione Nba e Hall of Famer. “era davvero unico nel suo genere", ha detto il commissario della lega professionistica del basket Usa, Adam Silver in una nota. "Come giocatore della Hall of Fame, ha ridefinito la posizione centrale. Le sue abilità uniche a tutto tondo lo hanno reso una forza dominante all'Ucla e lo hanno portato a diventare Mvp della stagione regolare e delle finali Nba, due campionati., continua Silver, "ha poi tradotto il suo entusiasmo contagioso e il suo amore per il gioco nelle trasmissioni televisive - ha aggiunto - dove ha fornito commenti penetranti e coloriti che hanno intrattenuto generazioni di appassionati di basket. Ma quello che ricorderò di più di lui è stata la sua gioia di vivere.