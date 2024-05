Nba | addio alla leggenda ed hall of famer Bill Walton

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il mondo del basket piange la scomparsa dirio pivot due volte campione Nba. Come annunciato dal commissioner Nba Adam Silver, il californiano si è spento questo pomeriggio dopo una lunga battaglia contro il cancro, all’età di 71 anni. Dopo una carriera piena di successi al college con la maglia degli Ucla Bruins, con cui ha vinto due titoli Ncaa,è stato scelto al numero uno nel draft del 1974 dai Portland Trail Blazers. Qui dimostra subito il suo valore, vincendo diversi premi individuali tra cui l’Mvp nel ’78. Un anno prima aveva trascinato la franchigia dell’Oregon al suo primo, e finora unico, titolo in Nba, prima che alcuni gravi infortuni compromettessero la sua ascesa. Dopo sei stagioni ai San Diego (poi Los Angeles) Clippers,ha chiuso la carriera con la canotta dei Boston Celtics, vincendo il suo secondo titolo Nba nel 1986.

