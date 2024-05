Nato Salvini contro Stoltenberg | Segretario generale della Nato pericoloso chi può lo fermi

La polizia israeliana, compresi agenti a cavallo , è intervenuta per disperde re un Sit-in di protesta andato in scena a Tel Aviv che stava bloccando il traffico. I manifestanti sono scesi in piazza per chiede re di raggiungere un accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi. All’Ucraina ... strumentipolitici

Jens Stoltenberg è un segretario generale della Nato a fine mandato, è un alto ufficiale diplomatico nomi Nato dai governi, non è il «Commander in Chief», non spetta a lui inviare truppe sul fronte, fare piani di battaglia, il suo è un delicato ruolo politico in cui la prudenza è necessaria, ... liberoquotidiano

Nato, 'nessun piano per inviare truppe o aerei in Ucraina' - nato, 'nessun piano per inviare truppe o aerei in Ucraina' - Lo ha detto il segretario generale della nato, Jens stoltenberg, in conferenza stampa a Sofia. "Quello che facciamo in Ucraina non rende la nato parte del conflitto", ha precisato stoltenberg, ... ansa

Stoltenberg:Kiev ha mani legate su armi - stoltenberg:Kiev ha mani legate su armi - "l'Ucraina ha le mani legate a causa delle restrizioni all'uso delle armi" fornite dall'Occidente.così il segretario nato,stoltenberg,a Sofia. "Spetta agli alleati decidere sulle restrizioni"all'uso ... servizitelevideo.rai

Ucraina, Salvini: Stoltenberg è pericoloso, chi può lo fermi - Ucraina, Salvini: stoltenberg è pericoloso, chi può lo fermi - Napoli, 27 mag. (askanews) - "Stamattina mi dicono che il segretario generale della nato, stoltenberg, a Sofia, continua a ribadire che le armi italiane e le armi europee dovrebbero colpire e uccidere ... notizie.tiscali