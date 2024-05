Nations League di Volley Maschile l’Italia fa 11 punti nella prima settimana di gare

(Di lunedì 27 maggio 2024) Rio de Janeiro – Sono quattro le vittorie ottenutedideldel. Gli Azzurri hanno battuto ieri anche il Brasile (3-2) e hanno totalizzato 11che sono fondamentali per il Ranking Mondiale, in vista dei pass olimpici per Parigi 2024. La prossima tranche disi svolgerà in Canada.volerà a Montreal nelle prossime ore. Classificaballdopo la week 1 – Fonte feder.it Classifica: 1. Italia 4 v (11), 2. Slovenia 4 v (10), 3. Cuba 3 v (10), 4. Francia 3 v (9), 5. Polonia 3 v (9), 6. Giappone 3 v (8), 7. Canada 2 v (7), 8. Brasile 2 v (6), 9. Argentina 2 v (6), 10. Paesi Bassi 2 v (6), 11. Germania 1 v (3), 12. USA 1 v (3), 13. Serbia 1 v (3), 14.

