Napoli su Rugani Manna lo avrebbe chiamato più volte

IL COMMENTO - Bruscolotti: "Bisogna rifondare con gente che sceglie di ripartire da Napoli" - IL COMMENTO - Bruscolotti: "Bisogna rifondare con gente che sceglie di ripartire da napoli" - Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss napoli: "Per me Conte è già del napoli, mancano dei dettagli da limare perchè i contratti che fa ... napolimagazine

Scambio Di Lorenzo-Chiesa! Sportitalia: Conte vuole l'esterno, asse caldo Napoli-Juve - Scambio Di Lorenzo-Chiesa! Sportitalia: Conte vuole l'esterno, asse caldo napoli-Juve - Calciomercato napoli - Scambio Di Lorenzo-Chiesa, arrivano clamorose conferme da Sportitalia. Alfredo Pedullà ha dato aggiornamenti in merito attraverso il proprio canale Youtube. Calciomercato napoli ... msn

Calciomercato Napoli – Asse caldo Napoli-Juve: scambio Di Lorenzo-Chiesa - Calciomercato napoli – Asse caldo napoli-Juve: scambio Di Lorenzo-Chiesa - ForzAzzurri.net - Calciomercato napoli, possibile asse napoli-Juve, con lo scambio Giovanni Di Lorenzo- Federico Chiesa. forzazzurri