Napoli Spalletti | Sorpreso dalla mancata qualificazione europea ha una grande squadra

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il ct della Nazionale Luciano, a margine del premio Cesarini a Jeis, parla ai microfoni di Sky della stagione appena conclusa delche lo scorso anno aveva vinto lo scudetto proprio con lui: “Sono rimastodallealle Coppe da parte del, che ha una, con grandi calciatori, con una rosa di grandissimo livello. Non so cosa sia successo, chiaro che cambiare tre allenatori crea qualche problema. Conte? E’ un allenatore esperto, non so altro“. Passa poi alle altre squadre: “Quest’anno si sono viste tante cose fatte bene. Complimenti a Bologna, Atalanta, Roma, all’Inter che ha vinto lo scudetto meritatamente facendo vedere ottime qualità. Ho visto cose interessanti anche in serie B, mi dispiace per la retrocessione del Frosinone perché ha lavorato molto bene, ma anche Empoli e Udinese meritano comunque di stare ad alti livelli“.