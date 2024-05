Napoli Salvini | Mi spiace che De Luca sia terrorizzato dall’autonomia

Napoli , 8 maggio 2024 – Un “ mini market delle rapine ” nel centro di Napoli , un locale nella zona della stazione centrale di piazza Garibaldi dove erano a disposizione armi e centinaia di munizioni , assieme a parrucche, passamontagna e maschere di personaggi come V per Vendetta o Walter White di ... quotidiano

Pietro Gedeone Carmignani , ex allenatore e preparatore dei portieri, ha parlato a Radio Punto Nuovo del tracollo del Napoli . Le sue dichiarazioni: Napoli – «Quando un gruppo ... calcionews24

Armi Nato per colpire in Russia Così Stoltenberg si mette contro governo e opposizione italiani - armi Nato per colpire in Russia Così Stoltenberg si mette contro governo e opposizione italiani - La proposta dal segretario dell'Alleanza atlantica trova il muro di Meloni: "Prudenza". La Lega pronta a depositare un'interrogazione parlamentare. Pd e M5s appoggiano le posizioni della maggioranza ... ilfoglio

Movida a Napoli, tre arresti a Bagnoli: fermati in auto con la pistola - Movida a napoli, tre arresti a Bagnoli: fermati in auto con la pistola - Solo uno dei tre ammetterà di girare armato per paura. Finiranno comunque tutti in manette, arrestati per ricettazione e porto abusivo di arma clandestina. Sono in carcere, in attesa di giudizio. ilmattino

Più della metà dei giovani campani non sa gestire le proprie emozioni. Lo studio del Rotary Club Napoli Est - Più della metà dei giovani campani non sa gestire le proprie emozioni. Lo studio del Rotary Club napoli Est - Più della metà dei giovani campani non sa gestire a dovere emozioni come rabbia e tristezza. È uno dei dati chiave che emerge nello studio preliminare relativo allo screening (su un campione di circa ... ildenaro