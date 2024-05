Napoli Montuori | Garcia voleva togliere la fascia da capitano a Di Lorenzo

Conte ha incontrato il Napoli , in autunno rifiutò 8 milioni per subentrare a Garcia . Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Nel corso del vertice societario, è riemersa ancora e come sempre la candidatura di Antonio Conte , un’altra antica passione del presidente. Un allenatore ... ilnapolista

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , ha pre annuncia to una “ricostruzione totale” per la prossima stagione, ammettendo di aver forse commesso un errore nell’esonerare Garcia. Parole Chiave: De Laurentiis , Napoli , Ricostruzione, Garcia, Calciomercato, Ritiri, Conferenza Stampa. Durante ... napolipiu

Napoli disastroso: tra le “outsiders” è la peggior squadra campione d’Italia insieme al Verona del 1986 - napoli disastroso: tra le “outsiders” è la peggior squadra campione d’Italia insieme al Verona del 1986 - La stagione dei partenopei è stata fallimentare, un crollo che nessuno o quasi si sarebbe mai aspettato, gli azzurri non si qualificano neanche per ... passionedelcalcio

Esonerare l’allenatore non serve a niente. Garcia è l’ultimo di una lunga serie di esempi - Esonerare l’allenatore non serve a niente. garcia è l’ultimo di una lunga serie di esempi - Il francese è stato esonerato da quarto in classifica. Lo stesso accadde con Gattuso. L'Inter non ha voluto esonerare Inzaghi e ha vinto ... ilnapolista

Conte al Napoli: non solo Lukaku, Roma e Lazio saccheggiate - Conte al napoli: non solo Lukaku, Roma e Lazio saccheggiate - Conte al napoli. Questa volta ci siamo. Aurelio De Laurentiis sembra davvero ad un passo dal sogno di portare al napoli il tecnico salentino. “Errare humanum est perseverare autem diabolicum“, dicevan ... asromalive