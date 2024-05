Napoli maxi truffa Superbonus | sequestrati 93 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) e sette società che avrebbero realizzato lavori inesistenti Sette società sono state coinvolte in unalegata al110%, con un sequestro di beni per un valore di 93di. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di, hanno portato alla luce un complesso meccanismo di frode che ha visto la presentazione di dichiarazioni mendaci per ottenere i bonus edilizi. Il provvedimento, fa sapere la Procura di, è stato “emanato d’urgenza per cautelare la provvista creditizia giacente sui “cassetti fiscali” delle imprese coinvolte, anche alla luce della assoluta concomitanza delle negoziazioni incriminate, avvenute per la maggior parte nei mesi di marzo e aprile 2024? Le società coinvolte avrebbero realizzato lavori inesistenti (di riqualificazione energica, ristrutturazione e adeguamento sismico) o gonfiato i costi di quelli effettivamente eseguiti, utilizzando fatture false e altri documenti contabili irregolari.