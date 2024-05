Napoli l’agente di Di Lorenzo conferma | Andrà via non c’è fiducia in lui

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Diha avuto in questi giorni lache la mancanza didelnei suoi confronti era diventata una realtà. Ha quindi spiegato al ds Manna che senza la necessariaha voglia di andare via da. Non può esserci un capitano sto dalla sua società“. Queste le parole deldel calciatore Mario Giuffredi, che ha annunciato di fatto l’addio del capitano azzurro a Tv Play. Il procuratore ha poi spiegato: “Diha avuto un colloquio con Manna nei giorni scorsi, in cui ha espresso delle sensazioni riguardo la mancanza dida parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione del capitano, il ds ha esternato la sua personale forte stima, ma da parte del presidente De Laurentiis ci sarebbe la volontà di vendere a fronte di un’offerta.

