Napoli-Di Lorenzo colpo di scena! Conte si è esposto le ultime di Sky

(Di lunedì 27 maggio 2024) La situazione di Giovanni Diè piuttosto spinosa e complicata, con il capitano delche ha chiesto la cessione. Arriva la decisione disul futuro del terzino italiano. Con la stagione che si è appena conclusa, per ilè tempo di organizzare la prossima stagione. Tra le mura azzurre ci sono diverse situazioni spinose da risolvere nell’arco di queste settimane, visto che si deve valutare la posizione di diversi tesserati. Il capitano Diè finito al centro delle critiche, e anche per questo motivo ha comunicato a Manna l’intenzione di lasciare il club nel corso del mercato estivo. Sulla vicenda si èAntonio– ormai prossimo a diventare l’allenatore del– che ha dato la sua opinione a Giovanni Manna.

